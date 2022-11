Câți lei costă un drum cu telecabina din Brașov până pe Tâmpa: „Trebuie să stai bine cu nervii”

17:10

Vineri, 4 noiembrie 2022, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 8,16% pe an, de la 8,19% pe an, […] The post Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut după ce au fost anchetate cele 10 bănci bănuite de înțelegeri appeared first on Cancan.