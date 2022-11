Ce sunt, de fapt, liniile albe de pe cer. Un deputat ex-AUR a cerut explicația de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

21:00

În urmă cu mai mulți ani, Raluca Bădulescu cântărea peste 100 de kilograme. Vedeta nu era mulțumită de felul în care arată așa că a luat o decizie care i-a schimbat viața. A apelat la […] The post Dieta de 1.000 de calorii a Ralucăi Bădulescu | Cum a ajuns de la 115 la 47 de kilograme appeared first on Cancan.