Derby-ul FCSB – Rapid, dinamitat: „Retragem echipa de pe teren!”

23:50

”La Boschetărie”, celebrul restaurant din Herăstrău, a fost vândut! Vasi Geambazi, nepotul favorit al lui Gigi Becali, și omul de afaceri Nuredin Beinur sunt noii proprietari. În trecut, localul cu aer boem călcat de ”spuma” […] The post Au luat restaurantul secret al greilor din România! Locul boem care îi aduna pe Mitică Dragomir, Daniel Niculae, Delia Matache sau Dan Capatos a fost cumpărat de temutul Beinur și de nepotul lui Gigi Becali appeared first on Cancan.