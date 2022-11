Cum s-a răzbunat un bărbat pe fosta lui soție, la câteva zile după divorț. A postat această imagine cu frigiderul lui, dar un detaliu a ieșit la iveală

20:10

Faptul că Simona Halep a fost depistată pozitiv a șocat lumea sportului. Ex-liderul WTA are, însă, și susținători, nu doar contestatari. O fostă sportivă a lansat o ipoteză șocantă, iar numele celebrei Serena Williams a […] The post Serena Williams, acuzată că i-a înscenat Simonei Halep scandalul de dopaj. „Sunt convinsă 100 la sută. I-a făcut ceva pe la spate” | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.