13 ani au așteptat fanii Avatar pentru ”The Way of Water”! James Cameron ne invită trei ore sub ape, în luxurianta Pandora

Primul Avatar al lui Cameron a fost lansat în decembrie 2009. "Avatar: The Way of Water" va ajunge în cinematografe pe 16 decembrie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro