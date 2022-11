Atenționare alimentară! Lista produselor care nu trebuie consumte după expirare

09:20

Banc. Bulă ajunge foarte târziu acasă, după închiderea barului. Soția îl ia la întrebări! Dialogul stârnește amuzament. Bulă ajunge acasă beat, iar soția îl ia la întrebări, vădit nervoasă: – Bulă, unde ai stat până […] The post BANC | „Bulă, unde ai stat până la ora 2:00 noaptea, că barul închide la 23:00?!” appeared first on Cancan.