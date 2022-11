„Linia tramvaiul 19, anul 2022” | Imagini oribile realizate de o bucureșteancă în STB

16:30

Simona Halep (31 de ani) a pierdut contractul cu turneul demonstrativ World Tennis League, după ce a fost suspendată provizoriu ca urmare a faptului că a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US […] The post Lovitură cruntă pentru Simona Halep! Ce contract a pierdut în urma scandalului de dopaj | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.