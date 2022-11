Valentin Teodosiu a făcut dezvăluiri despre parcursul actoricesc al lui Adrian Pintea: „L-a prins succesul prea devreme și nepregătit”

17:50

Emma Răducanu, campioana la US Open 2021, a ajuns de nerecunoscut. Sportiva a avut prestații slabe în acest an, motiv pentru care a ajuns subiect de discuție inclusiv pentru Billie Jean King, fosta mare jucătoare […] The post Emma Răducanu, trimisă la psiholog. „Are nevoie de ajutor!” Cine a pus-o la zid pe sportiva britanică de origine română | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.