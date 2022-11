Tânără la orice vârstă sau cum să ai mereu o piele luminoasă și sănătoasă și un look de invidiat

19:40

O companie cu sediul în Texas, Statele Unite ale Americii invită oamenii să investească în buncăre de lux, pentru a putea fi pregătiți de un eventual război. Una dintre cele mai luxoase încăperi de acest […] The post Unul dintre cele mai luxoase buncăre a fost scos la vânzare. Are în dotare și un poligon de tragere cu arma appeared first on Cancan.