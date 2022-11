Și-a abandonat copiii și s-a întors după 7 ani. Frații au încercat să dea de mama lor în emisiunea lui Oprah

09:40

Magda Pălimariu (43 de ani) are emoții mari! Prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru botezul băiețelului ei. Vedeta a făcut câteva mărturisiri despre unul dintre […] The post Magda Pălimariu se pregătește pentru botezul fiului ei. Ce a declarat despre marele eveniment: „Vom face două ceremonii religioase” appeared first on Cancan.