În sfârșit, o veste bună pentru Simona Halep » Cum va arăta TOP 10 WTA la finalul anului

Simona Halep (31 de ani, locul 10 WTA), aflată în plin scandal de dopaj, e sigură că va încheia anul în TOP 10.CONTEXT: Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. Jucătoarea noastră a fost informată de testul pozitiv pe 7 octombrie. ...

