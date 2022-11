Aduc bani de acasă? Dinamo riscă să iasă pe minus după primul meci pe „Arcul de Triumf” » Câte bilete s-au dat la Dinamo - Sepsi

23:40

CFR Cluj a învins-o pe FCU Craiova, scor 3-1, în ultimul meci al etapei #17 din Liga 1. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, a comentat duelul cu Lazio din play-off-ul Conference League. Vezi AICI rezultatele etapei #17 din Liga 1Dan Petrescu, după CFR Cluj - FCU Craiova 3-1„În prima repriză am avut multe ocazii, putea să fie alt scor. În partea secundă am făcut o greșeală la o fază fixă. Nu am înțeles ce s-a întâmplat acolo. ...