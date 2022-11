Câștigătorii concursului “Votează superlativele anului 2021”

11:00

Cum e posibil ca sportul favorit să poată fi asociat cu o metodă de tortură? La Plătărești, în județul Călărași, echipa locală evoluează în liga a cincea pe un teren pe care nu există vreun fir de iarbă, dar sunt coji de nucă„Hai, mă, mai bate și tu, că am făcut bătături, ieri am avut treabă acasă și am spart la ciment... Haideți, mai dați și voi la baros, că nu joc doar eu!”. ...