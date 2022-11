Tragedie în Mehedinți! La doar 13 ani, fiul unui preot și-a pus capăt zilelor după o ceartă cu iubita

09:20

Prognoza Accuweather pentru iarna lui 2022. Este anunțul oficial al meteorologilor! Iată când vor începe ninsorile atât în București, cât și în celelalte orașe ale țării. Anul 2022 a fost unul al extremelor, din multe […] The post Prognoza Accuweather pentru această iarnă. Pe ce dată vin ninsorile în București și în celelalte mari orașe din România appeared first on Cancan.