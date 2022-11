Răzvan Marin, eroare decisivă în Serie A! Ce notă a primit în Gazzetta dello Sport

08:10

Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a dezvăluit ce probleme are fundașul eston Joonas Tamm. Jucătorul de 30 de ani, venit în vară, suferă de tenditină (n.r- inflamație a unui tendon, care provoacă dureri), iar oficialul roș-albaștrilor spune că aceasta are nevoie de repaus pentru a se recupera. Mai mult, prezența acestuia în meciul cu FCU Craiova (duminică, ora 21:00) e sub semnul întrebării. ...