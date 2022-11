Ce se va întâmpla cu bacșișul de la restaurante și cafenele. Schimbări radicale de la 1 ianuarie 2023

20:50

Mihai Stoica susține că FCSB are cei mai mulți suporteri de etnie romă din România, neînțelegând de ce fanii Rapidului se simt ofensați când galeria roș-albastră îi cataloghează ca fiind „țigani”. Mihai Stoica îi susține […] The post MM Stoica, la momentul adevărului: „FCSB are cei mai mulți țigani suporteri!” appeared first on Cancan.