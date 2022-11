Drumul lui Fuego spre succes a fost greu. „Nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor!”

16:40

Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! ''Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu nu mânânc decât să pot să merg pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de...