Liderii, interziși în Europa și în Liga 1 » De ce nu poate Farul să participe în cupele europene

14:10

FSG, companie americană de investiții, a scos la vânzare clubul Liverpool, iar luptătorul Conor McGregor (34 de ani) susține că e interesat să cumpere echipa de pe Anfield!McGregor i-a răspuns pozitiv pe Twitter unui fan care-i cerea să investească la Liverpool: „Mi-ar plăcea la nebunie! Am cerut informații despre asta, da, imediat cum am auzit. Ce răsturnare de situație! Ce club!”.I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. ...