Momentul în care Roxana Hulpe a aflat că e însărcinată. Care a fost reacția soțului ei: „Ce a urmat a fost un…”

16:30

CANCAN.RO ți-a pregătit, așa cum te-a obișnuit, un banc amuzant pentru a marca ziua de miercuri, ca fiind una reușită. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Polițistul de la […] The post BANC | Polițistul de la Rutieră opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă appeared first on Cancan.