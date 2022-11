Plecat de la Dinamo, Eugen Negoe acuză că a fost sabotat: „Știu cine a orchestrat totul. Sunt persoane fără omenie” + „Nu o văd revenind în acest an”

08:10

Gică Hagi, antrenorul-finanțator de la Farul, a vorbit la finalul meciului cu Rapid din Cupa României, 2-0, despre planul clubului pe următorii 5 ani.Hagi susține că are nevoie de parteneri în conducerea clubului, care să ajute Farul din punct de vedere financiar.VIDEO. Gică Hagi: „Aștept să vină acționarii și atunci vom fi puternici!” „Eu trebuie să am grijă, pentru că nu am bani. ...