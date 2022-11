Studiu: România are o putere medie de cumpărare de 8.017 euro pe cap de locuitor în acest an

România are o putere medie de cumpărare de 8.017 euro pe cap de locuitor în acest an, cu 51 la sută sub media europeană și care plasează România pe locul 31 dintre cele 42 de tări incluse într-un studiu realizat de GfK

