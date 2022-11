China: Preţurile la poarta fabricii scad pentru prima dată din 2020

Preţurile la poarta fabricii din China au intrat într-o zonă deflaţionistă luna trecută pentru prima dată din 2020, iar preţurile de consum au avansat sub aşteptări, semne în plus ale impactului lockdownurilor asupra cererii interne, notează Financial Times.

