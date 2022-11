Este doliu în lumea muzicii. Un cunoscut chitarist a murit la 68 de ani

17:20

Michael Shafir a trecut la cele sfinte miercurea aceasta, în prima parte a zilei. Vestea cumplită a venit de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Celebrul pitolog avea 78 de ani. […] The post Doliu în lumea culturală! Renumitul Michael Shafir a murit appeared first on Cancan.