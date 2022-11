Gigi Becali, bunic pentru a doua oară! Sâmbătă are loc botezul micuței | GALERIE FOTO

19:30

Românul gospodar își face iarna car și vara sanie, așa că nu ar strica o pregătire minuțioasă a garderobei de iarnă, având în vedere zilele din calendar sunt numărate până la sezonul sărbătorilor. Sfaturile de […] The post Criticul de modă explică ce se poartă în sezonul rece al acestui an. Tendințele iernii în modă, dezvăluite de Alin Gălățescu appeared first on Cancan.