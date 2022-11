Joe Biden se va întâlni cu Xi Jinping. Printre teme, criza din Taiwan şi abordarea faţă de Rusia

14:00

In momentul in care interactionezi cu institutiile statului, ai nevoie de acte perfect legale, autentificate de un notar public. Uneori, iei parte la o tranzactie si ai dubii in privinta contractului pe care urmeaza sa il semnezi. Atunci intervine un notar, care iti ofera o opinie avizata asupra legalitatii documentului.