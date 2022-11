BANCUL ZILEI | „Sper că darul pe care mă pregătesc să ţi-l fac va sta bine pe degeţelul tău”

12:50

Compania Clujana a fost nevoită să își oprească activitatea, după 111 ani de zile de funcționare. Ea a fost înființată în anul 1911, aflându-se sub proprietatea Consiliului Județean Cluj. Din întregile acțiuni, Consiliul deține un […] The post Un mare brand de pantofi din România, pe punctul de a-și închide porțile. Cum a ajuns de ruină compania Clujana appeared first on Cancan.