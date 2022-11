Dorința unui fost internațional german gay: „Ar fi extraordinar dacă s-ar întâmpla asta la turneul final”

23:30

David Miculescu (21 de ani), integralist în Oțelul Galați - FCSB 0-0, a analizat meciul.„Din păcate, am făcut egal. Am venit aici să câștigăm, să ajungem la 4 puncte, dar nu am reușit. Am avut multe ocazii, chiar eu am avut. Acum ne gândim doar la meciul de campionat cu Craiova.Au jucat contra Stelei, este altceva, au altă atitudine. Au avut stadionul plin, au fost foarte motivați. Nu ne convine că nu am reușit să câștigăm”, a spus Miculescu la flash-interviu. ...