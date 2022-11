Ce se întâmplă dacă pui o monedă în congelator. Trucul care îți salvează alimentele atunci când pleci de acasă

15:20

Gigi Becali este bunic pentru a doua oară, după ce Teodora, fiica cea mare, a născut și a doua fetiță. Botezul micuței va avea loc sâmbătă, iar latifundiarul din Pipera este în focul pregătirilor. Fotbalul […] The post Gigi Becali, bunic pentru a doua oară! Sâmbătă are loc botezul micuței | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.