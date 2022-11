Do it LIKE A BOSS: Fii șeful universului tău de make-up!

Essence te ajută să domini și de această dată lumea machiajului! Cu produsele essence LIKE A BOSS, poți fi orice îți dorești, pentru că vei realiza machiaje impecabile, ca un adevărat șef care are mereu totul sub control. Privește-mă în ochi! LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH MASCARA ULTRA BLACK îți va transforma […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea