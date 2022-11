De necrezut! Cu câți lei se vinde un kilogram de mălai într-un supermarket din România

13:30

Sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 15:00, medicul Nicolae Bacalbașa este invitat în cadrul emisiunii ”RIVALII… cu Marina Almășan”, de pe TVR 2. Doctorul o va înfrunta pe reprezentanta generației tinere, Eda Marcus, vedeta știrilor […] The post O nouă ediție a emisiunii ”RIVALII… cu Marina Almășan” de pe TVR 2 are loc sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 15. Invitații vor fi medicul Nicoale Bacalbașa și jurnalista Eda Marcus appeared first on Cancan.