19 morți în Egipt, după ce un autobuz a plonjat într-un canal din Delta Nilului

Infanteristul rus Nikolai Pasenko a fost rănit în războiul din Ucraina, după ce o grenadă, trasă de un lansator automat, i-a rupt coastele și i-a deteriorat un plămân înainte de a se bloca lângă coloana vertebrală, chiar sub inimă, informează ziarul rusesc „Zvezda”. „Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Am fost lovit la marginea armurii […]