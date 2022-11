FCU Craiova - FCSB, în etapa #18 din Liga 1. Echipe probabile + cele mai tari cote

19:00

Rangers a remizat astăzi cu St. Mirren, 1-1 în deplasare, și are 9 puncte sub liderul Celtic. Fanii și-au pierdut răbdarea și cer în cor demisia antrenorului Giovanni van Bronckhorst (47 de ani).Sezonul trecut, sub comanda lui Giovanni van Bronckhorst, Rangers a avut un parcurs european senzațional, până în finala Europa League, pierdută cu Eintracht Frankfurt.Anul acesta, lucrurile nu stau conform așteptărilor pentru echipa de pe Ibrox. ...