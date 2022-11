Autoritățile de ocupație din oraşul Nova Kahovka, din regiunea Herson, anunță că au început evacuările în Rusia

18:20

Comisia Europeană a dat undă verde planului Germaniei de a prelua 100% din gigantul energetic SEFE Securing Energy for Europe, cunoscut anterior sub numele de Gazprom Germania, relatează Politico. Executivul comunitar a aprobat o măsură de ajutor din partea Germaniei în valoare de 225,6 milioane de euro pentru a sprijini compania, aflată în prezent sub […]