Rapid revine de la 0-2 și obține un punct în partida cu Universitatea Craiova

11:20

The Somatist, The Entropist & The Skeptic, o inedită instalație colectivă și participativă care combină arta cu știința pentru a genera conștientizare asupra responsabilității pe care o avem în relația cu tehnologia, va fi prezentată publicului pe 19 noiembrie, la Rezidența9 din București. Expoziția va dura până pe 20 decembrie.