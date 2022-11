BANCUL ZILEI | La spovedanie, preotul îl întreabă pe credincios: „Fumezi?”

15:30

Kelsey Turner a fost arestată și acuzată de crimă. Fostul model Playboy a ucis un bărbat de 71 de ani care îi făcea toate poftele. Trupul neînsuflețit al avocatului a fost găsit în portbagajul mașinii