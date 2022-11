El este Bebe, tânărul de 18 ani care a murit în fața unui club din Constanța

20:40

Gigi Becali știe cum să întrețină atmosfera, mai ales atunci când este vorba despre o petrecere în familie. Latifundiarul din Pipera nu a ţinut cont de nimeni şi nimic şi a aruncat cu teancuri de […] The post Gigi Becali nu are arici la buzunar! Latifundiarul împarte bancnote chiar și la petreceri. O femeie de serviciu a rămas fără cuvinte când i-a întins banii appeared first on Cancan.