Problemele cu care se confruntă WRS: ”De zece ani simt că mă sufoc”

15:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Data de marcat cu rosu in calendar in aceasta luna este vineri, 25 noiembrie. Aceasta este ziua in care se sarbatoreste oficial Black Friday, cea mai importanta zi de reduceri din an la nivel mondial. Desi, daca se tine cont de ceea ce s-a intamplat in anii precedenti, multe dintre magazinele preferate vor fura acest start si vor prelungi aceste reduceri chiar toata luna! In fieca...