Adrian Enache a făcut un spectacol impresionant la Sala Palatului. Artistul a cheltuit 50.000 euro pentru eveniment!

13:10

La câteva zile după ce clipul în care Preotul Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, județul Iași, a agresat două femei, părintele vine cu prima reacție. Justificarea pe care a adus-o după incidentul din cimitir este […] The post Părintele Calistrat Chifan, prima reacție după ce a agresat două femei: „Am 60 de ani, tu eşti o mucoasă” appeared first on Cancan.