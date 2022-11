Nu e o glumă! Ce animal de companie avea un român din Rădăuți. Comisarilor de la Garda de Mediu nu le-a venit să creadă

13:40

Liviu și Mihai Popescu, cei doi frați gemeni în vârstă de 47 de ani, sunt unii dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. În anul 2005, Liviu Popescu a deschis prima locație ,,Fratelli […] The post Povestea de succes a gemenilor Fratelli. Cât de mult contează valorile morale atunci când vrei să atingi succesul appeared first on Cancan.