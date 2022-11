Misiune dificilă în următorul battle Chefi la cuțite pentru Cătălin Scărlătescu: „Ne-am îngropat multe șanse de a câștiga ceva”

Ediția din seara aceasta Chefi la cuțite vine cu și mai multă tensiune, pe măsură ce competiția culinară este tot mai aproape de semifinale. Iar cele mai mari emoții sunt pentru echipa aurie, condusă de Cătălin Scărlătescu, cel care se află într-o amenințătoare inferioritate numerică. ”Unul dintre Chefi are cinci concurenți, celălalt are șase, iar eu am rămas cu patru”, spune Chef Scărlătescu înainte de battle-ul 12 din această seară. ”Uitați ce-a fost, gândiți-vă la ce-o să vină. Trebuie să facem în așa fel încât să gătim superb”, le-a spus el concurenților.

