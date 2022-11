Cum a luat naștere afacerea Fratelli. Mihai și Liviu Popescu au explicat pas cu pas în podcastul lui Mihai Morar

14:00

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, cea mai tare glumă! N-o să-și vină să crezi ce răspuns a primit soția de la avocat, după ce i-a cerut divorțul. Bancul de astăzi, 13 […] The post BANCUL ZILEI | Soția îi scrie avocatului ei: „L-am găsit pe soțul meu în pat cu o vecină” appeared first on Cancan.