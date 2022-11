Cum a fost „spartă” petrecerea gemenilor Fratelli de pe Coasta de Azur. Mihai și Liviu Popescu au făcut dezvăluiri în podcastul lui Mihai Morar

17:20

Bărbatul care a ajuns să inspire un film de la Hollywood s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Acesta a ajuns cunoscut, după ce regizorul Stephan Spielberg a creat un scenariu incredibil […] The post Bărbatul care a trăit 18 ani într-un aeroport din Paris a murit. Povestea lui de viață a inspirat filmul ”The Terminal” appeared first on Cancan.