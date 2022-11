Ce spun vecinii despre norocosul care a câștigat 4 mil. € la loto. ”Nu joacă la păcănele, nu intră în cârciumă” + Cu ce se ocupă

17:30

Monica Fermo, una dintre cele mai îndrăgite actriţe din anii ’70 a murit la vârsta de 65 de ani. Povestea sa de viaţă este impresionantă! S-a retras din viața publică și a trăit peste două […] The post Monica Fermo, actrița care s-a călugărit în Ierusalim, a murit! Avea 65 de ani appeared first on Cancan.