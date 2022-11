Incredibil! Un bărbat susține că se hrănește cu energia iubitei lui: „De mic mi-am dat seama că sunt vampir”

19:40

Mihai Morar a avut parte de o surpriză neplăcută în timp ce se antrena pentru a rămâne în formă. Prezentatorul de la radio a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat recent și care […] The post Abia acum s-a aflat! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Mihai Morar: ”Nu am mai putut să alerg” appeared first on Cancan.