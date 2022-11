(P) Smart Diesel part of DKV Mobility a lansat Kopilot, prima aplicație din România care îți garantează că vei alimenta mereu la cel mai mic preț!

12:50

La sfârșitul lunii octombrie 2022 s-a desfășurat și ultima reprezentație Ethnic Love Mix, vol. 12, la cinema Victoria, în Timișoara, primul spectacol Remix ID care strânge laolaltă materialul documentat mai bine de 5 ani de la aproape toate comunitățile etnice din zona Timișului și reinterpretat de către artiști contemporani - interviuri, muzică, gastronomie, dansuri, tradiții, chiar și tehnici de cusut costume populare, povești de viață, mărturii tragice din istoria îndepărtată și din cea recentă. Spectacolul și proiectul Remix ID a beneficiat și de atenție internațională, fiind propus pentru un turneu în afara granițelor. În plus, am beneficiat de sprijin din partea Forumului Cultural Austriac, și am primit o mențiune de excelență din partea Ministerului Culturii din Austria.