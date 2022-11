Cupa Mondială 2022 - programul, echipele, locurile de desfășurare și finala

17:40

Statiunea Eforie Nord se pare ca este una din cele mai atractive de pe litoralul Marii Negre, are o plaja generoasa, aceasta fiind refacuta in ultimii ani, proprietatile oferite spre inchiriere, dar si lacul cu beneficii terapeutice. An de an sunt atrasi zeci de mii de turisti, fie ei tineri sau familii ce cauta liniste si tarife mici la unitati decente.