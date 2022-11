Polonia, lovită de cel puțin o rachetă care a ucis doi oameni. Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras. Ce măsuri ar putea lua NATO

18:00

Roberta Flack, 85 de ani, câștigătoare a cinci premii Grammy, nu mai poate cânta după ce a fost diagnosticată cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), a anunțat staff-ul artistei, informează The Guardian. Interpreta „Killing Me Softly with His Song” are dificultăți în vorbire, a declarat Suzanne Koga, managerul artisei, într-un comunicat artistei. Anunțul diagnosticului, care nu are niciun […]