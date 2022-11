BANCUL ZILEI | „Maricica, nu vrei să facem copii împreună?”

14:50

Prețurile alimentelor și al facturilor continuă să crească în România. Acest lucru nu face altceva decât să creeze cât mai multă panică și nemulțumire în rândul cetățenilor, iar bugetul lor este destul de afectat. Reprezentanții […] The post Toți românii trebuie să știe! Ce spune consultantul economic Adrian Negrescu despre plafonarea prețurilor anumitor alimente appeared first on Cancan.