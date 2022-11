Imagine uluitoare de la România - Muntenegru: incredibil ce făcea un spectator în tribună!

12:30

Reporterii danezi de la TV2 au protestat când au fost amenințați de oficialii qatarieni: „Ați invitat lumea întreagă aici. De ce nu putem filma? E un loc public”.Într-un Qatar acuzat că încalcă drepturile omului și libertatea presei, au apărut deja primele conflicte. Jurnaliști amenințați de oficiali locali! We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee. ...