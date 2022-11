TOP 10 | Cele mai sexy neveste și iubite de fotbaliști de la Cupa Mondială 2022. O româncă a fost și ea inclusă!

19:00

Dani Mocanu și alte trei persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de omor. Acțiunea este legată de scandalul din luna august a acestui an care a avut loc într-o benzinărie din Pitești. Iată […] The post Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, alături de alte 3 persoane. Ce au transmis procurorii appeared first on Cancan.